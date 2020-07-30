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أمين التعاون الخليجي يثمن جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن

10:19 م الخميس 30 يوليه 2020
أمين التعاون الخليجي يثمن جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن

مجلس التعاون لدول الخليج

الرياض - أ ش أ

ثمن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمين العام رفع أطيب التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة نجاح موسم حج عام 1441هـ، الذي جاء في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، وما تطلبه ذلك من إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي لضمان صحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن، مقدراً في الوقت نفسه قرار المملكة العربية السعودية في تنظيم حج هذا العام بأعداد قليلة تضمن إقامة هذه الفريضة المباركة رغم المتطلبات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا .

كما أشاد الأمين العام بجهود جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام، مبتهلا إلى المولى (عز وجل) أن يحفظ الجميع من كل مكروه، وأن يعيد العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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Asha
مجلس التعاون لدول الخليج نايف فلاح مبارك الحجرف الحجاج الملك سلمان السعودية

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