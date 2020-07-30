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موسكو تدعو للسماح لموظفي قنصليتها بزيارة الروس المحتجزين في بيلاروس

08:41 م الخميس 30 يوليه 2020
موسكو تدعو للسماح لموظفي قنصليتها بزيارة الروس المحتجزين في بيلاروس

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - أ ش أ

دعت روسيا إلى السماح لموظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في بيلاروس بزيارة المواطنين الروس المحتجزين هناك، معولة على نهج موضوعي ومتوازن من جانب مينسك للوقوف على ملابسات ما حدث.

وجاء في بيان الخارجية الروسية اليوم الخميس: "يجب ضمان زيارة موظفي القنصلية لمواطنينا.. نعول على نهج متزن وموضوعي من الجانب البيلاروسي للوقوف على ملابسات ما حدث بالتعاون الوثيق مع الجانب الروسي"، نقلا عن وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وشددت الخارجية الروسية على ضرورة التوقف عن إثارة المشاعر السلبية خاصة خلال الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت السفارة الروسية لدى بيلاروس، في وقت لاحق، أنها تلقت إخطارًا رسميًا من وزارة الخارجية البيلاروسية باحتجاز 33 مواطناً روسيا.

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الخارجية الروسية بيلاروس الانتخابات الرئاسية

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