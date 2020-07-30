السعودية تعلن الحالة الصحية لضيوف الرحمن بمشعر عرفة

الرياض - أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة مطمئنة، ولم تُسجَّل أي أمراض بينهم، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرة إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد الوباء.