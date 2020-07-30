بكين تتهم واشنطن بـ"تهديد الشركات الصينية" بشأن تحقيق تيك توك

بكين- (د ب أ):

اتهمت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بـ"تهديد الشركات الصينية بدون دليل"، بشأن تحقيق تجريه واشنطن في تطبيق "تيك توك" الشهير المتخصص في تنسيق مقاطع الفيديو القصيرة، جراء مخاوف على صلة بالأمن القومي.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وينبين الولايات المتحدة أمس الأربعاء إلى "توفير بيئة مفتوحة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية" للشركات الصينية للعمل في الولايات المتحدة.

وكان تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" ومقرها بكين،ذكر في وقت سابق إنه ليس مثل نسخته الصينية المراقبة "دوين"، مشيرا إلى أن شركته توجد في جزر كايمان ومكاتبه في الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة واليابان.

وسوف ترفع التحقيق الأمريكي الذي تجريه اللجنة المعنية بالاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، توصيات للرئيس دونالد ترامب بشأن ما إذا كان التطبيق يشكل خطرا أمنيا ويجب حظره.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة "تبحث " حظر التطبيق الذي جرى منعه في الهند إلى جانب 58 تطبيقا صينيا آخر عقب اشتباك حدودي مميت بين الدولتين في يونيو الماضي.

ودعت الصين التي حظرت منذ فترة طويلة شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر وجوجل من العمل في البلاد، نيودلهي إلى "دعم الحقوق الشرعية للمستثمرين الدوليين".