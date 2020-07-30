لجنة مكافحة الاحتكار بالكونجرس: عمالقة التكنولوجيا لديهم الكثير من النفوذ

وكالات

قال رئيس لجنة مكافحة الاحتكار في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن شركات أمازون وآبل وجوجل وفيسبوك، قوية للغاية ومن المرجح أن تخرج من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل أقوى.

وقال ديفيد سيسيلين، رئيس اللجنة الفرعية للقضاء على الاحتكار في مجلس النواب، في افتتاح جلسة استماع غير مسبوقة تضم الرؤساء التنفيذيين للشركات العملاقة الأربع: "ببساطة، لديهم الكثير من النفوذ".

وأضاف سيسيلين، وهو ديموقراطي من رود آيلاند، "سواء كان ذلك من خلال تفضيل الذات أو تسعير التنافس أو مطالبة المستخدمين بشراء منتجات إضافية، فإن المنصات المسيطرة استعملت قوتها بطرق مدمرة وضارة من أجل التوسع".

وأشار سنسنبرينر، إلى أن عمالقة التكنولوجيا كانوا محوريين في أنماط الحياة الجديدة التي فرضت على الناس خلال الوباء، لكنه أضاف أنه مع زيادة النفوذ يأتي التدقيق المتزايد.

وقال سنسنبرينر "أن تكون عملاقا ليس أمرا سيئا بطبيعته. على العكس تماما، في الولايات المتحدة يجب أن تكافأ على النجاح".

وتابع سنسنبرينر "أريد أن أغادر هنا اليوم مع صورة أكثر اكتمالا لطريقة استخدام الشركات لحجمكم ونفوذكم".

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، باتخاذ إجراء تنفيذي إذا لم يقر أعضاء مجلس النواب تشريعًا بشأن شركات التكنولوجيا.

وجاء تهديد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، قبل جلسة الاستماع التي بدأت بالكونجرس الأمريكي، مع رؤساء أربع من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "إذا لم يحقق الكونغرس الإنصاف فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا العملاقة، وهو ما كان ينبغي عليهم فعله منذ سنوات، فسأفعل ذلك بنفسي بأوامر تنفيذية".

وأضاف "في واشنطن، اقتصر الأمر كله على الحديث ولم يتم اتخاذ أي إجراء لسنوات، وشعب بلدنا سئم هذا الوضع!".