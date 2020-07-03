أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

معهد "روبرت كوخ" يسجل 446 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

09:09 ص الجمعة 03 يوليه 2020
معهد "روبرت كوخ" يسجل 446 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

معهد "روبرت كوخ" يسجل 446 إصابة جديدة بكورونا في أ

برلين - (د ب أ):
سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 446 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 195 ألفا و674 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 9003 حالات، بزيادة 9 حالات وفاة مقارنة بأمس الخميس.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 181 ألفا، بزيادة نحو 700 حالة مقارنة بأمس.

ألمانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

اليابان تطالب أمريكا بتسليم شخصين متهمين بمساعدة كارلوس غصن على الهرب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10776482

    عدد المصابين

  • 5528165

    عدد المتعافين

  • 517666

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان