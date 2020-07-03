معهد "روبرت كوخ" يسجل 446 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 446 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 195 ألفا و674 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 9003 حالات، بزيادة 9 حالات وفاة مقارنة بأمس الخميس.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 181 ألفا، بزيادة نحو 700 حالة مقارنة بأمس.