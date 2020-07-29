تزامنًا مع تغيير كسوة الكعبة.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي (فيديو)

وكالات

شهدت منطقة مكة المكرمة سقوط أمطار، حيث سقطت في الحرم المكى خلال مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، كما جرت العادة السنوية، في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالى قبل ساعات من صعود حجاج بيت الله الحرام، إلى جبل عرفات.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها بمنصة التغريدات الصغيرة "تويتر" مقطع فيديو يظهر تساقط الأمطار بغزارة في الحرم الشريف خلال تبديل كسوة الكعبة المشرفة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية، ذكرت أن الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة قام بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

كما قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

امطار الرحمة اللهم لك الحمد .. 😭🙏🏻💙💙 https://t.co/quaFsFIwbM — ﮼تغريد،💎﮼ (@to_1416s) July 29, 2020

ودعت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع .

وقال المتحدث الرسمي بالوزارة الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إن الحالة الصحية لحجاج بيت الله مطمئنة ولم تُسجّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة ومن ضمنها فيروس كورونا.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير انتقال حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية في منى تمهيدًا لانتقالهم إلى عرفات فجر اليوم التاسع من ذي الحجة غدًا الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه أوضح اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

وأكد المقدم طلال الشلهوب أن عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم باستخدام الحافلات وفق تنظيم خاص يحقق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تفرض طوقًا أمنيًا محكمًا حول المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، التي تقضي بمنع الدخول اليها أو التواجد فيها بدون تصريح من الجهات المختصة وحتى نهاية موسم الحج، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.