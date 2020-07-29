مسؤول ألماني: قرار واشنطن سحب قوات من برلين يضعف "الناتو"

وكالات

انتقد عضو بارز في تكتل المحافظين الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بسحب نحو 12 ألف جندي من البلاد ونقل المقر الأوروبي للجيش الأمريكي إلى بلجيكا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال نوربرت روتجن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، لصحيفة "أوجسبيرجر ألجماينه": "إنه بدلا من تعزيز قدرات حلف الأطلسي، فإن سحب القوات سيضعف الحلف"

وأضاف أن فاعلية الجيش الأمريكي لا تزداد بل تتقلص، خاصة في ظل الوضع مع روسيا والنزاعات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط.

وأعلنت أمريكا، في وقت سابق من اليوم، اعتزامها سحب نحو 11900 من جنودها في ألمانيا، ليصبح بذلك عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا 24 ألفا، حسبما ذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وقال إسبر اليوم في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه سيجرى إعادة حوالي 6400 جندي إلى الولايات المتحدة، ونقل نحو 5600 آخرين إلى دول أوروبية أخرى ضمن حلف شمال الأطلسي "ناتو" مع إجراء العديد من عمليات الانتشار الدورية إلى أوروبا.