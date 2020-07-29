الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

الجزائر - (أ ش أ)

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم: "وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما يتضمن إنهاء مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

وأضاف البيان، أن تبون كلف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، بالقيام بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة.

ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية أسباب الإقالة، إلا أن انتقادات عدة وجهت لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بسبب التأخر في صرف المنحة التي أقرها الرئيس تبون للفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا.