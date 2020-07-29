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الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

07:37 م الأربعاء 29 يوليه 2020
الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ)

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم: "وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما يتضمن إنهاء مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

وأضاف البيان، أن تبون كلف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، بالقيام بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة.

ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية أسباب الإقالة، إلا أن انتقادات عدة وجهت لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بسبب التأخر في صرف المنحة التي أقرها الرئيس تبون للفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

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عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

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