وزير فرنسي يطالب بتجنب إغلاق الحدود بين الدول الأوروبية قدر الإمكان

فرنسا - (أ ش أ)

دعا وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمنت بيون إلى ضرورة تجنب إغلاق الحدود بين الدول الأوروبية قدر الإمكان في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكد بيون- في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية اليوم الأربعاء- أنه في حين أن الإجراءات السياسية لمواجهة الوباء معرضة دائمًا للتغيير، إلا أنه يجب تجنب بعض الإجراءات مثل إغلاق الحدود الأوروبية.

بدوره، نفى وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن تكون بلاده في خضم الموجة الثانية من وباء كوفيد-19، رغم اعترافه بأن الوباء لم ينته بعد في فرنسا، موضحا إن فرنسا تريد تجنب فرض إغلاق آخر، لكن الجهود التعامل مع فيروس كورونا لا تزال مستمرة.

ويأتي ذلك فيما تتصاعد المخاوف في أنحاء أوروبا من موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا، مع عودة معدلات الإصابة بالفيروس إلى الارتفاع في دول على رأسها إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا.

كانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعادت فتح الحدود بينها تدريجيا منذ منتصف يونيو الماضي، بعد إغلاق استمر عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.