العراق: إصابة 5 أشخاص جراء انفجار داخل حافلة وسط بغداد

بغداد- (أ ش أ):

أعلن مصدر أمني عراقي إصابة 5 أشخاص جراء انفجار داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة.

وأوضح المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن الانفجار الذي وقع داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة داخل الحافلة "الباص"، مشيرًا إلى أن الحصيلة النهائية بلغت خمسة مصابين.