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العراق: إصابة 5 أشخاص جراء انفجار داخل حافلة وسط بغداد

11:00 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
العراق: إصابة 5 أشخاص جراء انفجار داخل حافلة وسط بغداد

أرشيفية

بغداد- (أ ش أ):

أعلن مصدر أمني عراقي إصابة 5 أشخاص جراء انفجار داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة.

وأوضح المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن الانفجار الذي وقع داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة داخل الحافلة "الباص"، مشيرًا إلى أن الحصيلة النهائية بلغت خمسة مصابين.

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