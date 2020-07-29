العراق: إصابة 5 أشخاص جراء انفجار داخل حافلة وسط بغداد
بغداد- (أ ش أ):
أعلن مصدر أمني عراقي إصابة 5 أشخاص جراء انفجار داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة.
وأوضح المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - أن الانفجار الذي وقع داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة داخل الحافلة "الباص"، مشيرًا إلى أن الحصيلة النهائية بلغت خمسة مصابين.
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