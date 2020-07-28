أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

"تويتر" يفرض قيودًا مؤقتة على حساب نجل ترامب لنشره معلومات خاطئة حول كورونا

07:42 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
"تويتر" يفرض قيودًا مؤقتة على حساب نجل ترامب لنشره معلومات خاطئة حول كورونا

شركة تويتر

نيويورك - (د ب أ)

قال موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، إنه فرض قيودًا بشكل مؤقت على حساب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتهاكه قواعد الموقع بشأن تبادل المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا، وذلك بعد حذف بعض تغريدات الرئيس التي تروج لعقار هيدروكسي كلوروكوين.

ونشر دونالد ترامب الابن مقطع فيديو لأطباء يقدمون ادعاءات خاطئة بشأن الوباء، وأعربوا عن تأييد استخدام العقار المضاد للملاريا لعلاج مرضى فيروس كورونا وتقليل الحاجة إلى ارتداء الكمامات.

وقال تويتر إنه أمر دونالد ترامب الابن بإزالة المنشور وأبلغه أنه "سيحد من بعض وظائف الحساب لمدة 12 ساعة".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس أعاد تغريد مقاطع من الفيديو نفسه أمس الاثنين، حيث شارك سلسلة من المنشورات التي تدافع عن استخدام هيدروكسي كلوروكوين وتهاجم أكبر خبير أمريكي في الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي.

وأوضحت الصحيفة إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أزال الفيديو وحذف العديد من التغريدات التي شاركها ترامب.

كما قام موقعا "فيسبوك" و"يوتيوب" بإزالة الفيديو من منصتيهما.

تويتر نجل ترامب دونالد ترامب ترامب معلومات خاطئة حول كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

جرحى في تفجير دراجة نارية مفخخة وسط سوق بمدينة رأس العين السورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحذير هام من "التعليم" للمدرسين والعاملين بالوزارة