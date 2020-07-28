الوزراء اللبناني يكلف وزارة الخارجية بتقديم شكوى ضد إسرائيل

بيروت - ( د ب أ )

كلًف مجلس الوزراء اللبناني، وزارة الخارجية تقديم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن بسبب اعتدائها أمس الاثنين.

وجاءت قرارات مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها قبل ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا الرئاسي برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وبحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء.

وأدان المجلس الإعتداء الإسرائيلي، الذي وقع بعد ظهر أمس على منطقة الجنوب، وتكليف وزارة الخارجية تقديم شكوى أمام مجلس الأمن.

كانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت بعد ظهر أمس الاثنين، المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا ومحيط موقع رويسات العلم جنوب لبنان.

وأعلنت فرق الدفاع المدني في لبنان في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إخماد حريق كبير نجم عن قصف المدفعية الاسرائيلية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد.