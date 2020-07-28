الوزراء السوداني يعقد الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة أزمة سد النهضة

وكالات

انعقد اليوم الثلاثاء، بمجلس الوزراء السوداني، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة الإثيوبي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وبحضور أعضاء اللجنة وزراء شؤون مجلس الوزراء، والعدل، وةلخارجية، والري والموارد المائية، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير عام هيئة الاستخبارات.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم أن الاجتماع استعرض موقف السودان التفاوضي خلال كل المراحل السابقة انتهاءً بالجولة الحالية برعاية الاتحاد الأفريقي مؤكدًا سلامة الموقف بما يحفظ مصالح السودان.

وناقش الاجتماع خطوة الملء الأحادي من جانب إثيوبيا وأثرها على السودان و مسار التفاوض في المستقبل.

وأمن الاجتماع على طلب السودان تأجيل التفاوض لمدة أسبوع ليبدأ الاثنين القادم، وذلك لتكملة التشاور الداخلي حول هذا الملف المهم، مؤكدًا على مواصلة التفاوض للوصول لاتفاق مُرضٍ وملزم لكافة الأطراف.