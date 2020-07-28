النمسا: خطة إصلاح صحي وتعديل قانون الوباء بعد تزايد الإصابات فى البلاد

فيينا- (أ ش أ):

أعلن ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي عن إطلاق خطة إصلاح شامل فى وزارة الصحة، مشيرا إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الوباء والذي صدر فى عام 1913 .

وقال أنشوبير - فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن الخطة سوف تأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم قانونية عدة أحكام خاصة بمكافحة وباء كورونا .

وذكر وزير الصحة أن الخطة تشمل زيادة عدد الموظفين ورفع كفاءة وتدريب الطواقم الطبية في وزارة الصحة بشكل كبير لمواجهة التحديات الصحية في المستقبل .

وأضاف أنشوبير أن الخطة تشمل ايضا توسيع التعاون بشكل صحيح وجيد بين جميع الادارات والهيئات التابعة للمنظومة الصحية فى البلاد .

يذكر أن النمسا شهدت اليوم عودة الاصابات اليومية المرتفعة حيث سجلت 119 اصابة جديدة منهم 40 حالة فى مقاطعة سانت فولفانج بولاية النمسا العليا اعمارهم بين 15 الى 20 عاما .