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الإمارات: تسجيل 369 إصابة جديدة بكورونا

01:07 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
الإمارات: تسجيل 369 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 369 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الثلاثاء تسجيل 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 59 ألفا و546 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم تسجيل 395 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 52 ألفا و905 حالات.

وأشارت إلى أنه تم إجراء أكثر من 43 ألف فحص جديد خلال الـ24 الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، لافتة إلى تسجيل وفاة اثنين، ليبلغ عدد الوفيات 347 حالة.

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