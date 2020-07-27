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الحكومة الفلسطينية تعلن إغلاقا شاملا أول يومين في عيد الأضحى

08:01 م الإثنين 27 يوليه 2020
الحكومة الفلسطينية تعلن إغلاقا شاملا أول يومين في عيد الأضحى

فيروس كورونا

رام الله- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، إغلاقا شاملا لأول يومين في عيد الأضحى لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد مع السماح بأداء صلاة العيد في الساحات العامة.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال إيجاز صحفي في رام الله، إنه تقرر السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة.

وذكر ملحم أن الحكومة ستسمح بفتح المحال التجارية يوميا وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشر مساءً على أن يبدأ الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران.

وأكد الناطق باسم الحكومة على استمرار الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات واستمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي واستمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات.

فيروس كورونا رام الله فلسطين عيد الأضحى

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