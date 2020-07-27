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الجامعة العربية تدعو القادة الصوماليين إلى التمسك بروح التوافق الوطني

06:02 م الإثنين 27 يوليه 2020
الجامعة العربية تدعو القادة الصوماليين إلى التمسك بروح التوافق الوطني

جامعة الدول العربية- أرشيفية

مصر - (أ ش أ)

دعت جامعة الدول العربية، القادة الصوماليين إلى التمسك بروح التوافق الوطني وخاصة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين رئيس جمهورية الصومال الاتحادية ورؤساء الولايات في مدينة طوسمريب عاصمة ولاية جلمدغ، يومي 11 و12 يوليو الجاري، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر، مع ضمان مشاركة جميع الأطراف الصومالية في رسم نموذج انتخابي يصب في صالح تطوير مسيرة بناء الدولة الصومالية، واستمرار التعاون بين قادة الصومال من أجل تحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو حياة مستقرة وآمنة.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية إن الأمانة العامة تتابع تطورات الأوضاع في الصومال وآخرها قرار مجلس الشعب الصومالي حجب الثقة عن الحكومة الفيدرالية، والمداولات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تتولى مواصلة الأوليات الرئيسية للبلاد وفي طليعتها دعم الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، والتوصل إلى وفاق وطني بين الحكومة الاتحادية والولايات، وتحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة الكوارث الإنسانية.
وأكد المصدر وقوف الجامعة العربية إلى جانب الجهود الصومالية الرامية إلى تحقيق الوفاق الوطني الشامل، ومواجهة تحديات التنمية، ومكافحة الإرهاب.

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جامعة الدول العربية مصر الصومال مدينة طوسمريب ولاية جلمدغ

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