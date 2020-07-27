قوات اليونيفيل: نجري اتصالات مع إسرائيل ولبنان لوقف التوتر على الحدود

بيروت - أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) أندريا تيننتي، أن رئيس بعثة القوات الدولية وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول، يجري حاليا اتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني في سبيل وقف الاشتباكات المسلحة في منطقة الجنوب.

وذكر المتحدث باسم اليونيفيل - في تصريح له اليوم - أن الجنرال دل كول يعمل على تقييم الوضع مع كافة الأطراف وصولا إلى لجم التوتر وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

من ناحية أخرى، توقف القصف المدفعي المركز الذي نفذته إسرائيل على مدى ساعة ونصف الساعة على المناطق الحدودية في الجنوب اللبناني، في حين لا تزال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تواصل تحليقها بصورة مكثفة في أجواء مناطق الجنوب لاسيما منطقة مزارع شبعا، مع استمرار تصاعد سحب الدخان في أجواء المناطق الحدودية المشتركة جراء القصف المدفعي الإسرائيلي.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد بدأت قصفا نحو الساعة الثالثة من ظهر اليوم بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، على المرتفعات اللبنانية الحدودية ببلدة كفر شوبا ومنطقة مزارع شبعا، وتركز القصف على منطقة رويسات العلم وذلك ردا على هجوم مسلح نفذه حزب الله ضد وحدات عسكرية للجيش الإسرائيلي.

وكان حزب الله قد أعلن قبل أيام أن أحد كوادره العسكرية ويدعى علي كامل محسن، قد تعرض للاغتيال في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي داخل سوريا، الأمر الذي رُجح معه أن الحزب سينفذ عملية انتقامية ردا على اغتيال أحد كوادره البارزة.