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الصحة المكسيكية تسجل 46 ألفًا و273 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 7 أيام

08:32 ص الإثنين 27 يوليه 2020
الصحة المكسيكية تسجل 46 ألفًا و273 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 7 أيام

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 46 ألفًا و273 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأيام السبعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 390 ألفًا و516 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين أن الوزارة سجلت أيضًا 4 آلاف و506 حالات وفاة خلال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 43 ألفًا و680 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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