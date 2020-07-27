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ماكرون يقر التشكيل الكامل للحكومة الفرنسية الجديدة

12:51 ص الإثنين 27 يوليه 2020
ماكرون يقر التشكيل الكامل للحكومة الفرنسية الجديدة

إيمانويل ماكرون

وكالات

أقر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، التشكيلة الكاملة لأعضاء حكومته، مع تعيين 6 وزراء جدد بينهم كليمنت بيون، الذي سيتولى منصب وزير الدولة للشؤون الأوروبية.

وقال قصر الإليزيه، في بيان مساء اليوم، إن ماكرون عين بيون وزير دولة للشؤون الأوروبية في الحكومة ليحل محل أميلي دو مونشالين.

وبصفته مستشار ماكرون في ملف أوروبا، كان بيون، البالغ 37 عامًا، صوتًا مؤثرًا في تشكيل السياسة الأوروبية للرئيس الفرنسي من المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحتى إصلاح منطقة اليورو.

وبيون خريج المدرسة الوطنية للإدارة ولم يشغل قط منصبًا عامًا لكنه أصبح مطلعا بشكل جيد على العمل داخل أروقة الحكومة بعد عمله مستشارا للميزانية لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق، جان مارك إيرو، قبل أن ينضم لفريق ماكرون في وزارة الاقتصاد.

وضمت الحكومة الفرنسية، 5 أعضاء جدد، بينهم وزيرة الدولة لشؤون الشباب، سارة إيل أيري، ووزيرة الدولة للبرامج التعليمية، ناتالي إيليما، ووزير الدولة لتطوير المناطق الريفية، جويل جيرو، ووزيرة الدولة لشؤون التنوع البيولوجي، بيرانجير أبا، ووزير الدولة للسياسة الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية والمسؤولة، أوليفيا جريغوار، والتي تضم 43 وزيرًا بعد التعديلات الأخيرة.

إيمانويل ماكرون الحكومة الفرنسية قصر الإليزيه

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