أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

قوات الدفاع المدني العراقي تطوق موقع انفجار معسكر الصقر

07:18 م الأحد 26 يوليه 2020
قوات الدفاع المدني العراقي تطوق موقع انفجار معسكر الصقر

ارشيفية

العراق - (أ ش أ)

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم الأحد، تطويق مكان حادث معسكر الصقر جنوبي بغداد، مؤكدة عدم وجود إصابات حتى الآن.

وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إنه "تم الدفع بـ ١٥ فرقة في محاولة للسيطرة على حادث معسكر الصقر".

وأضاف أنه "تم تطويق مكان الحادث وحتى الآن لا توجد اي إصابات".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت في وقت سابق اليوم وقوع انفجارين في قاعدة الصقر جنوبي بغداد.

هذا المحتوى من

قوات الدفاع المدني العراقي العراق موقع انفجار معسكر الصقر انفجار معسكر الصقر

الخبر التالى:

"التجارة العالمية" تحكم لصالح روسيا في خلاف مع الاتحاد الأوروبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91583

    عدد المصابين

  • 32903

    عدد المتعافين

  • 4558

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15898552

    عدد المصابين

  • 9688548

    عدد المتعافين

  • 641050

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نهاية الدوري الإنجليزي.. يونايتد وتشيلسي يتأهلان للأبطال.. وليستر وتوتنهام ليوروباليج