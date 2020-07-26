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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 272464 حالة

07:55 ص الأحد 26 يوليه 2020
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 272464 حالة

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في باكستان

إسلام آباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 272464 حالة.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5809 حالات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 224291 حالة.
كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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