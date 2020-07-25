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قرغيزستان تعلن 30 يوليو يوم حداد وطني على ضحايا كورونا

12:57 م السبت 25 يوليه 2020
قرغيزستان تعلن 30 يوليو يوم حداد وطني على ضحايا كورونا

قرغيزستان

بشكيك - أ ش أ

أعلن رئيس جمهورية قرغيزستان، سورون باي جانيبيكوف، أن يوم 30 يوليو الجاري سيكون يوم حداد وطني على أرواح ضحايا فيروس كورونا في بلاده.

وقال جانيبيكوف - في مقابلة مع إذاعة "بيرينتشي راديو" المحلية اليوم السبت - : "أعرب عن خالص تعازيّ لأسر المتوفين، الصعوبات والخسائر التي لا يمكن تعويضها لكل مواطن قرغيزي تترك صداها في قلبي"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القرغيزية.

وحتى اليوم، بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في قرغيزستان 1249 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 32 ألفا و124 إصابة بعد تسجيل 877 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات وزراة الصحة في البلاد.

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سورون باي حداد وطني قرغيزستان فيروس كورونا

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