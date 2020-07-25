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وفاة 97 من العاملين في القطاع الصحي باليمن بفيروس كورونا

01:29 ص السبت 25 يوليه 2020
وفاة 97 من العاملين في القطاع الصحي باليمن بفيروس كورونا

أرشيفية

صنعاء- (د ب أ):
قالت منظمة إغاثة، إن 97 من العاملين في القطاع الصحي باليمن لقوا حتفهم إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهو أول تقدير موثوق يلقى الضوء على تأثير الوباء على قطاع الصحة المدمر في الدولة التي مزقتها الحرب.

ويعتمد التقرير الذي أصدرته منظمة "ميد جلوبال" على بيانات أطباء يمنيين تعقبوا حالات الوفاة بين زملائهم لتقدير حصيلة وفيات الفيروس. وكان من بين العاملين الـ97 الذين توفوا، خبراء في الأمراض المعدية ومديرون طبيون وقابلات وصيادلة.

وحتى الآن، سجلت الحكومة اليمينة المعترف بها دوليا 1674 حالة إصابة بفيروس كورونا، و469 حالة وفاة.

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