منظمة الصحة تعلن ارتفاعًا قياسيًا لإصابات كورونا في العالم

(وكالات):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم حيث تم رصد أكثر من 284 ألف حالة جديدة.

وأفادت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم ويجمع معلوماتها حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش من الجمعة، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 284196 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 15296926 حالة.

ويمثل هذا المؤشر أكبر ارتفاع لعدد الحالات على أساس يومي، ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، حيث سبق أن سجلت يوم 21 يوليو 213637 إصابة، وفي 22 يوليو 202726، وفي 23 يوليو 247225، بينما تم رصد الرقم القياسي السابق يوم 18 يوليو حينما بلغ 259848.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، وتتصدر هذه الدول الـ4 قائمة الحالات الجديدة على مدار عدة أسابيع.

كما أعلنت المنظمة عن وفاة 9753 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع منذ يوم 30 أبريل، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 628903.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع حاد للوفيات جراء الفيروس حيث بلغ هذا المؤشر يوم 21 يوليو 4083 حالة، وفي 22 يوليو 4286، وفي 23 يوليو 7097.