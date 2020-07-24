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العراق: تسجيل 2485 إصابة جديدة بكورونا و90 حالة وفاة

03:28 م الجمعة 24 يوليه 2020
العراق: تسجيل 2485 إصابة جديدة بكورونا و90 حالة وفاة

فيروس كورونا

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2485 إصابة جديدة بكورونا المستجد و90 حالة وفاة ، وشفاء 1863 مصاباً من الفيروس.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم 1863 حالة شفاء في العراق .مضيفا أن عدد الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2485 حالة.في حين بلغ عدد حالة الوفاة اليوم بلغت 90 حالة .

وأشار البيان إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 71 ألفا و268 حالة بنسبة شفاء 68% ، وإجمالي عدد الإصابات بلغ 104 آلاف و711 حالة ، والذين يتلقون العلاج 29 ألفا و231 حالة ، والراقدين في العناية المركزة 456 حالة ، وإجمالي عدد حالات الوفاة 4 آلاف و212 حالة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 العراق

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