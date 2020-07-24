موسكو: تجربة القمر الصناعي لا تشكل تهديداً لأجسام فضائية أخرى

موسكو- (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن تجربة القمر الصناعي الروسي، التي أجرتها وزارة الدفاع في منتصف يوليو الجاري، لا تشكل تهديدا لأجسام فضائية أخرى ولا تنتهك القانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان (نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على موقعها الالكتروني): "إن التجارب التي أجرتها وزارة الدفاع الروسية في 15 يوليو الجاري لم تشكل تهديدًا لأجسام فضائية أخرى، والأهم من ذلك، فهي لم تنتهك أي قواعد ومبادئ القانون الدولي".

ووفقًا للهيئة العسكرية فإن "القمر الاستطلاعي الروسي قام بجمع معلومات من مسافة قريبة للجهاز الفضائي الروسي باستخدام معدات خاصة ما ساعد في الحصول على معلومات قيمة عن الحالة الفنية للجهاز الذي تم فحصه، والتي تم ارسالها إلى مرافق التحكم الأرضي".

واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية روسيا بإطلاق سلاح مضاد للأقمار الصناعية في الفضاء، وهو ما اعتبرته لندن وواشنطن خيانة للثقة وتصعيدا خطيرا لسباق التسلح سيترتب عليه عواقب خطيرة للمجتمع الدولي.