الصين: 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 15 بعدوى محلية

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم ال(18) على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 21 حالة إصابة جديدة بينها 15 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83750 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها بواقع 13 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد وحالتين في مقاطعة لياونينغ، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 5 حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في شنجهاي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2029 حالة غادر منها 1951 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 18 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78873 شخصا، مشيرة إلى أن 7526 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 66 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 43 حالة جديدة بدون أعراض بينها 9 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 204 حالات منها 96 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 2249 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 15 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 455 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1379 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و440 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.