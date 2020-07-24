ترامب يعلن إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري في جاكسونفيل

(وكالات):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري المقرر في جاكسونفيل بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عن مستجدات فيروس كورونا، إنه أبلغ حاكم فلوريدا بقرار إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري.

وأضاف أن خطاب الترشيح الخاص بالانتخابات سيعلنه بشكل مختلف، لافتا إلى أن قرار إعادة فتح الولايات بأيدي حكامها.