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ترامب يعلن إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري في جاكسونفيل

12:48 ص الجمعة 24 يوليه 2020
ترامب يعلن إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري في جاكسونفيل

دونالد ترامب

(وكالات):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري المقرر في جاكسونفيل بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عن مستجدات فيروس كورونا، إنه أبلغ حاكم فلوريدا بقرار إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري.

وأضاف أن خطاب الترشيح الخاص بالانتخابات سيعلنه بشكل مختلف، لافتا إلى أن قرار إعادة فتح الولايات بأيدي حكامها.

دونالد ترامب ترامب مؤتمر الحزب الجمهوري في جاكسونفيل جاكسونفيل الحزب الجمهوري فيروس كورونا

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