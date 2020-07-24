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الأمم المتحدة تؤكد تضامنها مع لبنان

12:05 ص الجمعة 24 يوليه 2020
الأمم المتحدة تؤكد تضامنها مع لبنان

أنطونيو جوتيريش

بيروت - (د ب أ):

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للرئيس اللبناني ميشال عون خلال اتصال هاتفي، مساء اليوم الخميس، تضامن الأمم المتحدة مع لبنان في الظروف التي يمر بها، واطلع خلال الاتصال على الأوضاع في لبنان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأشار جوتيريش إلى "دعم المنظمة الدولية كل ما من شأنه تحقيق معافاة لبنان وتجاوزه المرحلة الدقيقة التي يعيشها".

وشكر الرئيس عون، بحسب البيان، لجوتيريش مشاعره، مؤكدا "العمل على تجاوز المحنة الراهنة بما يعود بالخير على لبنان واللبنانيين، ويمكنهم من استعادة الدور الذي طالما لعبه لبنان في محيطه والعالم".

أنطونيو جوتيريش بيروت الأمم المتحدة لبنان

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