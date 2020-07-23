بوتين يبعث برسالة إلى السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
وكالات:
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952، حسبما قناة "روسيا اليوم".
وجاء في الرسالة التي بعث مثلها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، التأكيد على قوة التعاون والتطور في العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في القضايا التي تضمن الاستقرار والأمن في المنطقة.
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