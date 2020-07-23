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"منسق مكافحة كورونا".. إسرائيل تستحدث منصبًا جديدًا لمواجهة الوباء

11:16 ص الخميس 23 يوليه 2020
"منسق مكافحة كورونا".. إسرائيل تستحدث منصبًا جديدًا لمواجهة الوباء

إسرائيليون يضعون الكمامات الواقية من فيروس كورونا

تل أبيب- (أ ف ب):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، استحداث منصب منسّق لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وعيّن فيه أخصائي في الصحة العامة، وفق ما أفاد مكتبه في بيان.

وتم تعيين الرئيس التنفيذي لمجمع سوراسكي الطبي في تل أبيب روني جامزو في المنصب، بحسب البيان.

وقال البيان إن "البروفيسور جامزو يتمتع بسنوات عديدة من الخبرة الإدارية في المجال الصحي بما في ذلك العمل سابقا كمدير عام لوزارة الصحة".

ويأتي القرار بعد أن أبدى الإسرائيليون استيائهم من قرارات الطوارئ المتناقضة التي أعلنت عنها الحكومة في الأسابيع الأخيرة، بينما انطلقت تظاهرات في أنحاء البلاد ضد التداعيات الاقتصادية للوباء.

وتعرضت الحكومة الإسرائيلية التي نالت ثناء مع بدء تفشي الفيروس، لانتقادات واسعة بعدما خففت أواخر أبريل، القيود التي كانت فرضتها في السابق.

وعادت إسرائيل لتشهد ارتفاعا مطردا في أعداد الإصابات منذ تخفيفها الإجراءات، وسجلت بعض الأيام أكثر من 1000 إصابة، في حين سجلت الثلاثاء 2000 إصابة جديدة.

وأقر نتنياهو بمسؤوليته عن إعادة تخفيف القيود وفتح الاقتصاد بين أواخر أبريل ويونيو، وهي الخطوة التي يرى كثيرون أنها السبب في ارتفاع أعداد الإصابات.

وأحصت إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها نحو 9 ملايين نسمة حتى مساء الأربعاء أكثر من 56 ألف إصابة، بينها 40 وفاة.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي فيروس كورونا تل أبيب

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