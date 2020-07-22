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الصحة العالمية: تعافي 1.09 مليون شخص بالشرق الأوسط من كورونا من أصل 1.4 مليون إصابة

06:03 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الصحة العالمية: تعافي 1.09 مليون شخص بالشرق الأوسط من كورونا من أصل 1.4 مليون إصابة

تحليل فيروس كورونا سلبي

سويسرا - (أ ش أ)

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مليون و94 ألف شخص تعافوا من فيروس كورونا المستجد من أصل مليون و411 ألف إصابة منذ أن تفشي الفيروس وحتى أمس في منطقة الشرق الأوسط.

وتصدرت إيران بحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، دول المنطقة في إجمالي عدد المصابين، بواقع 278 ألف إصابة، تلتها باكستان بـ 266 ألفا ثم السعودية بـ 255 ألف إصابة.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بواقع 107 آلاف و430 إصابة، تلتها العراق بعدد 97 ألفا و 150 إصابة مؤكدة، وجاءت سلطنة عمان والكويت بحوالي 69 ألفا و887 إصابة و60 ألفا و434 حالة، على التوالي، ثم الإمارات بمعدل 57 ألفا و498 إصابة مؤكدة.

وعن معدل الوفيات، ذكرت المنظمة في بيانها، أن إيران شهدت أعلى وفيات، بواقع 14 ألفا و634 شخصا تلتها باكستان بواقع 5 آلاف و639 حالة وفاة.

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فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية الشرق الأوسط

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