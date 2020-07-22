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السعودية: تسجيل 2331 إصابة جديدة بكورونا

03:31 م الأربعاء 22 يوليه 2020
السعودية: تسجيل 2331 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء - أنه تم شفاء 3139 حالة جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 44 وفاة.

وتواصل الصحة السعودية الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للإصابات بـ"كورونا"، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية للوزارة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات سكن العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في سرعة احتواء الأزمة بشكل أفضل.

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وزارة الصحة السعودية السعودية فيروس كورونا

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