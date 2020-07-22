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ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 202799 حالة

08:49 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 202799 حالة

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 202799 حالة، وذلك عقب تسجيل 454 حالة إصابة جديدة.
ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الأربعاء عن المعهد قوله إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9095 حالة، وذلك عقب تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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Asha
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