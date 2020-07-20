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رئيس الحكومة اللبنانية يهنىء السيسي ورئيس الوزراء بذكرى ثورة يوليو

09:40 م الإثنين 20 يوليه 2020
رئيس الحكومة اللبنانية يهنىء السيسي ورئيس الوزراء بذكرى ثورة يوليو

رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب

بيروت - (أ ش أ):
بعث رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو.
وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني مساء اليوم الإثنين، أن دياب تمنى للدولة المصرية تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما أكد - في البرقية - عمق روابط الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين.
وأضاف البيان أن دياب بعث برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

حسان دياب بيروت الحكومة اللبنان السيسي ثورة 23 يوليو

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