السعودية تستعد لاستقبال موسم الحج الاستثنائي للعام الجاري

مكة المكرمة - أ ش أ

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، استكمال استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة بموسم الحج الاستثنائي من خلال تجهيز المساجد والمواقيت والأعمال والبرامج التوعوية، وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام في ظل جائحة "كورونا".

وأوضحت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين- أنه تم اتخاذ هذه الاستعدادات وفقًا للإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج والخطة المعتمدة لعمل الوزارة وخدماتها لضيوف الرحمن.

وأضافت أن هذه الاستعدادات شملت تجهيز مسجدي (نمرة - المشعر الحرام) بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق البروتوكولات الاحترازية، منها وضع مسارات للحركة تضمن عدم التداخل بين الحجاج، وتحديد بوابات الدخول والخروج، ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق متخصص للقيام بالتعقيم بشكل مستمر وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم وتحقيق التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الفنية للمساجد من صيانة وتشغيل ونظافة وتعقيم وتزويدها بالسجاد الفاخر، ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء، وصيانة المولدات الكهربائية والكاميرات؛ لمتابعة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة وبما يضمن أداء الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ولفتت إلى أنه تم تكثيف البرامج والوسائل التوعوية بمساجد المشاعر المقدسة ومقر تواجد الحجاج عبر تركيب الشاشات التفاعلية واللوحات الثابتة المزودة بالرموز الشريطية (الباركود)؛ لتحميل مصحف المدينة النبوية على الأجهزة الذكية وغيرها من الكتب العلمية من إصدارات الوزارة العلمية والتوعوية بكافة لغات العالم، إلى جانب تفعيل الرد الآلي عبر الهاتف المجاني لشرح مناسك الحج.

واعتمدت الوزارة عددًا من البرامج التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع وزارة الإعلام بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة للحديث عن الحج وأحكامه وآدابه وفضائله خلال موسم الحج وتخصيص حلقات عن "الحج الاستثنائي في ظل جائحة كورونا والأحكام المتعلقة"، والتطرق للجهود الكبيرة التي تواصل المملكة تقديمها بقيادتها الرشيدة، فضلًا عن حرصها على تحقيق مقاصد الشريعة وعدم تعطيل الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.