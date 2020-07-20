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تايلاند: تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا... والإصابات تصل إلى 3250

10:00 ص الإثنين 20 يوليه 2020
تايلاند: تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا... والإصابات تصل إلى 3250

فيروس كورونا في تايلاند

بانكوك- (د ب أ):

أكد متحث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تايلاند، أن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة بالفيروس، تم التوصل إليها في الحجر الصحي بتايلاند بعد عودتها من سنغافورة.

وبذلك ترتفع حالات الاصابة بالمرض في البلاد إلى 3250 حالة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين عن المتحدث تاويسليب ويتسانيوتين، قوله إن حصيلة الوفيات في البلاد مازالت ثابتة عند 58 حالة، بينما مازال هناك 96 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات. وقد تعافى 3096 شخصا من المرض.

وقد أجرت البلاد فحوص لعدد 6865 شخصا حتى الان.

تايلاند فيروس كورونا كوفيد 19 الحجر الصحي بتايلاند

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