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تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية

08:54 ص الإثنين 20 يوليه 2020
تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية

كورونا في اليابان

طوكيو - (أ ش أ):

أعلن مسئولون في العاصمة اليابانية (طوكيو) اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه لليوم الثاني على التوالي يتم تسجيل حصيلة يومية في العاصمة طوكيو دون 200 شخص.

يشار إلى أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو حتى الآن بلغ 9579 شخصا.

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