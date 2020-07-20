تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية
طوكيو - (أ ش أ):
أعلن مسئولون في العاصمة اليابانية (طوكيو) اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه لليوم الثاني على التوالي يتم تسجيل حصيلة يومية في العاصمة طوكيو دون 200 شخص.
يشار إلى أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو حتى الآن بلغ 9579 شخصا.
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