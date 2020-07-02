جهاز المخابرات العامة السوداني يؤكد الحرص على تحقيق الأمن

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد جهاز المخابرات العامة السوداني حرص الأجهزة الأمنية على متابعة كافة الأنشطة التي تضر بالأمن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد وحرصها على تحقيق الأمن ومحاربة الشائعات.

وذكر جهاز المخابرات العامة السوداني، في بيان مساء اليوم الخميس، أن فريقا مشتركا من الأجهزة الأمنية تمكن من القبض على اللواء أمن متقاعد أنس عمر القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، والعقيد أمن متقاعد خالد محمد نور، بالإضافة للشخص المكلف بتأمينهما، وذلك بحي الهدي بشرق النيل، في الخرطوم.

وأضاف أن الأجهزة شرعت على الفور في استجوابهم و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الأمنية في مواجهتهم.