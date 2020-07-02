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ميركل: الاتحاد الأوروبي يسعى لاستئناف الحوار مع الصين

07:56 م الخميس 02 يوليه 2020
ميركل: الاتحاد الأوروبي يسعى لاستئناف الحوار مع الصين

أنجيلا ميركل

برلين/بروكسل - (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه رغم صدور قانون مزر من جانب الصين بشأن هونج كونج، لا بد من التمسك بالحوار مع بكين.

وقالت ميركل اليوم الخميس خلال مؤتمر عقدته عبر تقنية الفيديو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن العلاقات مع الصين ضرورية وذات أهمية استراتيجية.

وأضافت أنه لهذا السبب تم التوافق على عقد قمة أوروبية صينية، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأوضحت ميركل أن الحوار مع الصين "سيتواصل على جميع الأصعدة، سواء بشأن حقوق الإنسان أو المجالات الاجتماعية الأخرى.

وذكرت ميركل أن الحوار سيتناول بالضرورة اتفاقية حماية الاستثمار وحماية المناخ التي لا يمكن أن تتحقق من دون 3ر1 مليار صيني، كما أنه لابد من إجراء النقاش بشأن العلاقات بالدول الأخرى، المتشابكة مع الاتحاد الأوروبي والصين.

وأوضحت المستشارة ميركل أن بحث هذه الأمور يمثل صعوبة كبيرة لأن الاتحاد الأوروبي ينافس المصالح الصينية في أفريقيا، على سبيل المثال.

أنجيلا ميركل الصين الاتحاد الأوروبي

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