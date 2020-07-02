المعاهد الأمريكية تتوقع إنتاج لقاح لكورونا نهاية العام
وكالات:
توقع مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز، اليوم الخميس، أن يتم إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
أعلنت شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، الأربعاء، أن مشروعاً مشتركاً لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حقق نتائج أولية مبشرة.
في التفاصيل، سجّلت البيانات الأولية بعد فترة تجريبية، تهدف إلى إثبات أن اللقاح غير سام ويفعّل استجابة لجهاز المناعة تجّهز الجسم للتصدي للفيروس.
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