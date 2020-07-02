أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

السعودية: سنقطع الأيادي التي تستهدفنا.. واستهداف المدنيين "خط أحمر"

11:28 ص الخميس 02 يوليه 2020
السعودية: سنقطع الأيادي التي تستهدفنا.. واستهداف المدنيين "خط أحمر"

تركي المالكي

وكالات:

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه جرى تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لصواريخ وطائرات مسيّرة تجاه الأراضي السعودية.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، الخميس، إن قوات التحالف دمرت 8 طائرات دون طيار، وأسقطت 4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه أراضي المملكة، حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأكد المالكي أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في محاولة لاستهداف الرياض، إيراني الصنع.

وأضاف: "سنقطع الأيادي التي تستهدف الأراضي السعودية"، مشددا على أن "استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به".

واعتبر أن الحوثيين "رهينة بيد الإيرانيين"، لافتا إلى أن الانقلابيين "لم يلتزموا بالهدنة المعلنة معهم".

وأفاد المالكي بأنه تم تسجيل 4276 انتهاكا حوثيا خلال مدة الـ 45 يوما، وأنه تم رصد 118 صاروخا باليستيا أطلقتها الميليشيات الحوثية واعترضتها الدفاعات السعودية، وفق قناة "العربية".

كما حذر من تعمّد ميليشيات الحوثي إقامة ورشات لصناعة وإطلاق الصواريخ في مناطق سكنية، مؤكدا اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

وعرض التحالف صورا لاعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، كما عرض صورا لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية، وأن جبل النهدين أحد مراكز تخزين الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات.

كان التحالف أعلن مساء أمس الأربعاء، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكر التحالف أن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية لميليشيات الحوثي، واستجابة للتهديد الذي يمثله الانقلابيون.

وأطلق التحالف العملية العسكرية ضد الحوثيين بعد أن صعّدوا في الآونة الأخيرة هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود.

والأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ وصلت العاصمة السعودية الرياض وذلك في أول هجوم من نوعه منذ انتهاء وقف لإطلاق النار، الذي أعلن لستة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المُستجد في نهاية مايو، وقال التحالف إنه تصدى للهجوم.

وفي وقت سابق، نشرت قوات التحالف، مقطع فيديو يوضح كمية الأسلحة الإيرانية، التي تم ضبطها قبالة سواحل محافظة المهرة وكانت في طريقها لميليشيات الحوثي منتصف أبريل الماضي.

تركي المالكي تحالف دعم الشرعية في اليمن السعودية الحوثيين

الخبر التالى:

"قنبلة أم اشتباك أمني".. تضارب حول سبب وفاة عم المغني الإثيوبي القتيل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 69814

    عدد المصابين

  • 18881

    عدد المتعافين

  • 3034

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10538577

    عدد المصابين

  • 5395571

    عدد المتعافين

  • 512689

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"تداولوا أجزاء من الأسئلة".. التعليم تحدد هوية "مُسربي" الامتحانات