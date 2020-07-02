كورونا في إسبانيا: الإصابات 249 ألفا و659 والوفيات 28 ألفا و364

مدريد- (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إسبانيا، إلى 249 ألفا و659 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الخميس بتوقيت مدريد (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغت 28364 حالة. وتعافى 150 الفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر حتى الآن نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إسبانيا.