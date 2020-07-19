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ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 1606 حالة

10:34 م الأحد 19 يوليه 2020
ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 1606 حالة

ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 1606 حالة

صنعاء - (د ب أ)

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إلى 1606 حالة، بعد تسجيل 25 حالة إصابة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد التابعة للحكومة، في نشرتها اليومية، إنها سجلت خلال الساعات الماضية 25 حالة إصابة جديدة في محافظتي تعز وحضرموت.

كما سجلت، حسب إفادتها حالة وفاة في محافظة تعز، وشفاء 11 حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في مناطق الحكومة إلى 1606 منها 445 وفاة، و 712 تعافي.

يذكر أن جماعة أنصار الله الحوثية لم تعلن بشكل رسمي سوى عن 4 إصابات بفيروس كورونا منها حالة وفاة وحالتا تعاف، فيما تؤكد مصادر محلية انتشار الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في العاصمة صنعاء و المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

اليمن فيروس كورونا

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