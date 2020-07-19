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ترامب: بايدن لا يتمتع بالكفاءة لمنصب الرئاسة

07:53 م الأحد 19 يوليه 2020
ترامب: بايدن لا يتمتع بالكفاءة لمنصب الرئاسة

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى في كفاءة جو بايدن حيث يواصل المرشح الديمقراطي المفترض، تصدر استطلاعات الرأي قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.

ونقلت اليوم الأحد، وكالة بلومبرج للأنباء، عن ترامب في مقابلته المسجلة ببرنامج "فوكس نيوز صنداي": "دعوا بايدن يجري مقابلة مثل هذه، سيكون على الأرض يبكي طلبًا لأمه لنجدته.. وسيقول أمي أمي رجاء إعادتي للمنزل".

وأضاف ترامب أن بايدن "لا يمكنه إجراء مقابلة، إنه شخص غير كفء".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن بايدن يعاني من الخرف، أجاب ترامب: "لا أريد أن أقول ذلك"، مضيفًا أنه "لكي تكون رئيسًا، يجب أن تكون حادًا وصارمًا وتتمتع بأمور أخرى كثيرة، فهو لم يخرج حتى من قبو منزله".

وقالت بلومبرج، إنه لم يتسن الحصول على رد فوري من جانب حملة بايدن للتعليق على هذه التصريحات.

ترامب دونالد ترامب جو بايدن

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