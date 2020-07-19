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شكري: ما يجري في ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي

04:19 م الأحد 19 يوليه 2020
شكري: ما يجري في ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي

سامح شكري وزير الخارجية المصري

(وكالات):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، أن ما يجري في ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي والمصري.

وقال شكري، في مؤتمر مُشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية، مشيرًا إلى أن هناك محاولات من خارج الإقليم للتوسع في المنطقة العربية.

وأجرى الصفدي مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية في إطار التعاون الثنائي والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين.

سامح شكري ليبيا الأمن القومي العربي أيمن الصفدي

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