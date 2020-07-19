السعودية تسجل 39 حالة وفاة و2504 إصابات جديدة بكورونا

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2486 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 2504 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 250 ألفا و920 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 3517 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 197 ألفا و 735 شخصا.