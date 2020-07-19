الكمامات إلزامية بالأماكن العامة في فرنسا خلال 24 ساعة
باريس- (بي بي سي):
أعلنت فرنسا أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في الأماكن العامة اعتبارا من الاثنين، وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.
وأوضح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران أن هذا الإجراء سيتبع في المتاجر والمؤسسات والأسواق والمصارف.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في 14 يوليو الجاري أن فرنسا ستجعل ارتداء الكمامات إلزاميا بدءا من الأول من أغسطس القادم لكن تم لاحقا تقديم هذا الموعد.
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